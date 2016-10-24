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习近平和普京向中俄执政党机制化交往活动致贺信

  • 长沙福地，不服不行

    长沙福地，不服不行

    3月23日,在长沙举行的2018年俄罗斯世界杯预选赛亚洲区12强赛中,中国队凭借于大宝一粒进球,以1:0战胜韩国队。
    　　比赛结束后，国足主帅里皮与球员曾诚出席了新闻发布会。谈到这场胜利，里皮说：“这场比赛对我们非常重要，我们这场比赛，平局没有意义，我们必须拿到三分，很高兴我们拿到了胜利。我们还有很多要提高的地方，我们这次集训很特殊，我们有的球员遭遇了流感、伤病和肌肉问题。我希望比赛中我们的一些问题不会再出现，我们踢得不够有攻击性，下半场我们在做好防守的情况下，创造了三四个机会。”
    娱体 丨03-24 11:07:46
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