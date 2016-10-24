习近平和普京向中俄执政党机制化交往活动致贺信

如果你在长沙有一套住房要转卖，以前每平米要收4元手续费，如果等到下个月，就可以省掉这笔钱。自2017年4月1日起，国家将取消或停征41项中央设立的行政事业性收费。
长沙市城市轨道交通第三期建设规划中，共涵盖建设1号线北延一期、2号线西延二期、4号线北延、5号线南延、5号线北延、6号线、7号线一期7个项目，总长度121.29公里。长沙 丨03-24 10:20:03
近日有市民举报称，在天心区大托铺街道兴隆村，有一处非法生猪屠宰场，白天没人影，但一到凌晨就热闹起来，每天宰杀数十头来历不明的生猪。长沙 丨03-24 09:28:39
户籍认定以公安部门的户籍证明(含集体户口)为准，不以身份证号为准;住房套数是指本人及家庭成员在限购区域内已办理房屋所有权证、不动产证和网签的住房套数;已注销的住房和非住宅，不计入住房套数。经济 丨03-24 10:22:27
3月23日，永州市检察院官微通报称，这起特大非法收购、运输、出售国家二级保护野生动物虎纹蛙案所涉及的6人近日已全部被判刑，刑期从3年半至10年半不等。湖南 丨03-24 09:44:05
王爹爹正在打麻将时，突然全身僵硬抽搐，之后看别人打麻将都可能出现这样的症状。记者从湖南省第二人民医院获悉，王爹爹患上了麻将性癫痫，一般无需服用抗癫痫药物，只要远离麻将即可。长沙 丨03-24 09:34:38
预计2016年亏损近3亿的胜利股份，却因实控人变更，逆市连续两涨停。本次“接盘侠”正是湘籍上市公司天润控股背后的实控人——赖淦锋，他斥资近10亿成为胜利股份的新东家。经济 丨03-24 09:21:43
3月23日，“足球”成了星城长沙的代言词。当天晚上，世界杯亚洲区预选赛“中韩大赛”开战;当天上午，2017WFF世界足球论坛暨MORESPORT世界足球博览会新闻发布会也在长沙举行。娱体 丨03-24 09:14:37
西安地铁问题电缆事件持续发酵，在当地电视台3月21日播出的画面中，涉事的奥凯公司法人代表王志伟在镜头前跪地磕头道歉。评论 丨03-23 10:41:35
3月22日下午3点，长沙望城区白沙洲街道黄田村，望城水厂取水泵房西北侧，散步回来的熊菊开正拿着钥匙准备开门回家。湖南 丨03-23 10:37:21
自称17岁的男孩小健，连自己的姓名都无法确定。他只记得，小时候常有人叫他小健。因涉嫌盗窃，小健不久前在长沙被刑事拘留。但通过他自报的名字和年纪，公安机关一直查不到他的身份信息。长沙 丨03-23 09:52:26
3月22日上午，在湖南省人民医院，经过手术后，5岁的小飞终于可以下地走路了。小飞因先天性成骨不全，多次骨折导致骨骼畸形，家人称在三年中她至少骨折了12次，这三年她基本是在床上度过。长沙 丨03-23 09:47:54
有网友在长沙旅1路公交车起点站旁看到有爱的一幕：一位司机大哥将乱放的共享单车摆放得整整齐齐。3月22日，记者找到了这位司机，竟意外发现他是典型的处女座性格：看不惯东西乱丢放。长沙 丨03-23 09:39:26
娄底一名1岁半男童从15楼坠下，竟只是头部有擦伤、右髂骨骨折，内脏器官并未受损，这不得不让人感叹他的幸运。但幸运的背后，儿童安全问题依然发人深省。湖南 丨03-23 09:28:18
2016年12月3日，老家衡阳的雷文锋死在了广东新丰练溪托养中心。雷文锋死亡事件曝光后，民政部已于3月21日下发《关于对救助管理机构站外托养等工作进行检查整改的紧急通知》。经济 丨03-23 09:15:07
3月22日，宁乡碧桂园学校发布消息，该校已经正式启动2017年秋季招生。3月26日(周日)，宁乡碧桂园学校将举行2017年秋季各年级新生家长见面会，届时还将进行综合能力评估。长沙 丨03-23 09:10:04
如果你有关于整形美容方面的专业问题需要向专家咨询，今天下午一点到两点，可拨打潇湘晨报医疗美容维权热线：18229486770、0731-87961282，整形专家将为你答疑解惑。经济 丨03-23 09:07:27
面对仍在高增长中的SUV市场，东风悦达起亚今年仍会将“SUV作为今年发力重点”，尤其是在KX7作为补充上市后，KX5将成为贡献销量的重要支柱车型之一。经济 丨03-23 09:00:47
消息人士透露，湘财证券董事长林俊波去年因大智慧财务造假案遭受处罚，后不服向证监会提出行政复议申请，“前段时间结果出来了——维持原处罚决定，行政处罚的‘帽子’还是没能摘掉。”经济 丨03-23 08:57:34